Tanguy de retour chez ses parents, 18 ans après

Attendue en avril au cinéma, la comédie "Tanguy, le retour" dévoile un premier teaser de quelques secondes reprenant une scène iconique et l'affiche du premier volet sorti en 2001. Eric Berger, Sabine Azéma et André Dussollier ont repris, 18 ans plus tard, leur rôle, toujours dirigés par Etienne Chatillez.

Edith et Paul Guetz pensaient que leur fils avait définitivement quitté le domicile familial et profitaient pleinement de leur retraite. Leur tranquillité va être perturbée par le retour de Tanguy, désormais âgé de 44 ans. Quitté par sa femme, il revient vivre chez ses parents accompagné de sa fille Zhu et reprend très rapidement ses mauvaises habitudes.

Pour son premier teaser, "Tanguy, le retour" reprend l'une des scènes emblématiques du premier volet sorti en 2001. A l'époque, le film d'Etienne Chatillez avait rassemblé 4,3 millions de spectateurs au cinéma et avait donné son nom à la "génération Tanguy", phénomène social qui englobait les jeunes adultes tardant à quitter le cocon familial.