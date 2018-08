"Tangerine" sur Netflix : épopée dans la cité des anges

Présenté au Festival du Film indépendant de Sundance en 2015, le long métrage de Sean S. Baker raconte le quotidien de femmes transgenres prostituées à Los Angeles.

C’est la veille de Noël dans la Cité des Anges. Sin-Dee vient de passer 28 jours en prison, à sa sortie elle retrouve sa meilleure amie Alexandra autour d’un café. Alors que Sin-Dee fait part de son envie de quitter son petit ami et mac Chester, sa comparse lui apprend qu’il l’a trompée. La jeune femme va alors tout mettre en oeuvre pour retrouver celui qui a osé lui manquer de respect et surtout celle avec qui il est passé à l’acte, une certaine Dinah. En parallèle, un chauffeur de taxi cherche à retrouver Sin-Dee, avec qui il a des rapports privilégiés. Tangerine est une véritable plongée dans un autre Los Angeles loin de Sunset Boulevard et des palmiers.

Sean S. Baker (The Florida Project) a pris pour personnages principaux deux femmes transgenres américaines jouées par des comédiennes trans également et c’est assez rare pour le souligner. Il pose un regard bienveillant sur cet univers et témoigne d’une réalité peu connue : les conditions des femmes prostituées trans afro-américaines. L’actrice Mya Taylor (Alexandra) a elle-même été rejetée après son coming out et contrainte à faire des passes avant d’être repérée pour le cinéma, elle sait donc de quoi il s'agit. Le réalisateur a donné leur chance à des femmes non-professionnelles et les filme avec une grande singularité. Il accentue le réel avec des plans très hauts, beaucoup de musique, dynamisant cette épopée à la fois drôle et pitoyable dans un Los Angeles marginal. L’ensemble donne un petit OVNI cinématographique étonnant et tout à fait captivant. Tangerine a reçu le Prix du Jury au Festival du cinéma américain de Deauville en 2015.

"Tangerine" (2015) de Sean S. Baker est disponible sur Netflix.