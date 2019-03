"Sylvie" : Eva Longoria rejoint Tessa Thompson

L'actrice, rendue célèbre grâce à son rôle de Gabrielle Solis dans "Desperate Housewives", sera au casting du drame indépendant "Sylvie" avec Tessa Thompson ("Westworld", "Creed", "Thor: Ragnarok") dans le premier rôle, annonce Variety.

Réalisé par Eugene Ashe, "Sylvie" raconte l'histoire d'une jeune femme interprétée par Tessa Thompson. Elle rencontre un saxophoniste en devenir (joué par l'acteur et ancien joueur de football américain Nnamdi Asomugha) qui travaille dans le magasin de disques de son père à la fin des années 50 à New York. Après avoir vécu une romance d'été, le couple se retrouve des décennies plus tard et se rend compte que leur amour est toujours intact.

Les détails du personnage qu'incarnera Eva Longoria n'ont pas été dévoilés. Cette dernière a un emploi du temps chargé : elle sera à l'affiche du film en live action "Dora l'exploratrice" de James Bobin ("Les Muppets, le retour", "Alice de l'autre côté du miroir") en août prochain et réalisera son premier film, "24/7", pour Universal.

iAm21 Entertainment produira le long-métrage aux côtés de Jonathan Baker ("The Banker"), Gabrielle Glore ("Dirty Laundry") et Matthew Thurm ("Crown Heights").