Sylvester Stallone prépare un film et une série TV sur "Rocky"

Rocky va-t-il remonter sur le ring ? Dans une interview accordée à Variety, l’acteur Sylvester Stallone a dévoilé travailler sur un neuvième film de la franchise "Rocky" ainsi que sur une série télévisée pour une plateforme de streaming. Des discussions sont encore en cours pour que l’interprète de Rocky Balboa remette les gants de boxe devant la caméra et signe le scénario du nouvel opus pour le cinéma.

Bien qu’il avait annoncé se retirer de la saga "Rocky" après "Creed II" en 2018 pour laisser la place à la nouvelle génération, Sylvester Stallone semble déjà revenir sur sa décision.

Dans une interview accordée au magazine spécialisé Variety, l’interprète de Rocky Balboa avoue plancher sur une nouvelle suite pour le cinéma ainsi que sur un préquel qui prendra la forme d’une série télévisée pour un service de streaming. Entre Netflix, Amazon ou encore HBO Max, le choix est large pour Sylvester Stallone.

Un 9e film engagé ?

Encore en discussion, le neuvième film de la franchise "Rocky" devrait aborder la question actuelle de l’immigration aux Etats-Unis en suivant Rocky alors qu’il rencontre un jeune boxeur vivant illégalement sur le sol américain. "Rocky rencontre un jeune homme en colère, bloqué dans ce pays après avoir rendu visite à sa sœur. Il le prend sous son aile et d’incroyables aventures commencent, ils se retrouvent au sud de la frontière", a dévoilé Sylvester Stallone lors de son interview pour Variety. Les négociations sont toujours en cours pour que ce dernier signe le scénario et tienne le premier rôle de ce prochain film.

Une histoire qui n’est pas sans rappeler les derniers films de la franchise avec "Creed" et "Creed II" dans lesquels Rocky Balboa était déjà venu en aide à un jeune homme, Adonis Creed, le fils de son ancien ami Apollo Creed décédé lors d’un combat. Les deux films sortis en 2015 et 2018 avec Michael B. Jordan ont récolté à eux deux plus de 387 millions de dollars de recettes dans le monde.