"Suspiria" : la première bande-annonce du film d'horreur de Dakota Johnson dévoilée

Les premières images du remake du thriller italien de Dario Argento, sorti en 1977, viennent d'être diffusées par Amazon Studios. Dakota Johnson, connue internationalement pour son rôle d'Anastasia Steele dans la saga "Cinquante nuances de Grey" y incarne une étudiante en danse à la Tanz Akademie où des évènements tragiques vont se produire.

Cette adaptation de "Suspiria" sera réalisée par Luca Guadagnino, auteur du très remarqué "Call Me By Your Name", sorti l'année dernière. Il réunira Dakota Johnson et Tilda Swinton, qui joue Madame Blanc, la directrice artistique de l'école de danse. Ces trois personnalités avaient déjà travaillé ensemble sur "A bigger splash", remake du film de Jacques Deray, "La piscine" (1968).