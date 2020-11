"Sur le champ !", un documentaire à découvrir sur La Trois ce 30 novembre

Plus de 800.000.000 de personnes ont faim à travers le monde et pourtant nous produisons suffisamment pour nourrir la planète entière. Mais nous produisons trop et mal, et nous jetons beaucoup, …30 %.

Aujourd’hui des initiatives ont fleuri, tant au nord qu’au sud, et on se dirige vers une agriculture familiale durable, et de l’agroécologie.

Le film de Michaël Antoine, Nicolas Bier et Jean-Simon Gérard, "Sur le champ", nous fait découvrir des paysans, comme ils aiment qu’on les appelle, qui ont construit des alternatives à ce mode périmé et dévastateur qu’est l’agrobusiness.

Et il faut arrêter de dire que le bio, ou ce qui s’y apparente coûte trop cher, parce qu'en matière d'alimentation, payer moins c'est repayer plus tard.

Nicolas Bier, l’un des trois réalisateurs du documentaire "Sur le champ", évoque cette agriculture à taille humaine...

Retenons le dicton : "Il faut être riche pour acheter bon marché".

"Sur le champ !" sera diffusé sur La Trois RTBF ce 20 novembre à 21H05.