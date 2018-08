Sur la Plage de Chesil : Saoirse Ronan bouleversante

"Sur le plage de Chesil", réalisé par Dominic Cooke, est sorti ce mercredi 15/08 dans les salles.

Réalisateur anglais, Dominic Cooke connaît une carrière remarquable au théâtre comme metteur en scène et dramaturge. Ce qui lui vaut d’être fait Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique pour son apport important dans la création théâtrale de son pays. Il s’essaie ensuite à la réalisation avec la saison 2 de la série " The Hollow Crown ", adaptation des pièces historiques de William Shakespeare avec Bénédict Cumberbatch.

Aujourd’hui, il se lance un nouveau défi en réalisant un premier long-métrage " Sur la plage de Chesil ". Pour cette adaptation du livre éponyme de Ian McEwan, il fait appel à la jeune actrice américano-irlandaise Saoirse Ronan, comédienne à la filmographie très éclectique, récompensée par le Golden Globe de la Meilleure Actrice dans une comédie pour son rôle unanimement acclamé dans " Lady Bird " de Greta Gerwig.

A ses côtés, l’acteur britannique Billy Howle, jeune intellectuel tourmenté dans " The Sense of an ending ".

Découvrez la bande-annonce dans l'Agenda Ciné.