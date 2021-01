Sundance : Anthony Hopkins, Robin Wright, Carrey Mulligan et Daniel Kaluuya à l'affiche d'un festival virtuel

La preuve, c'est à Sundance que les studios Warner Bros ont décidé de montrer en avant-première mondiale le très attendu Judas and the Black Messiah , où Daniel Kaluuya incarne le jeune leader des Black Panthers Fred Hampton.

Le festival, l'un des plus importants pour le cinéma indépendant aux Etats-Unis, se déroulera essentiellement via internet à partir de jeudi. Autant dire que tous les yeux de l'industrie du cinéma sont braqués cette année sur le festival de Sundance, lancé dans les années 1980 par Robert Redford .

Parmi les autres films en vue projetés dans le cadre de Sundance figurent Land, un drame se déroulant dans les paysages sauvages des Rocheuses et premier passage derrière la caméra de Robin Wright, ou encore The World To Come, produit et joué par Casey Affleck.