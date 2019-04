"Summer Loving" : Le prequel de "Grease" en préparation

Après le film original de 1978 puis sa suite en 1982, "Grease" va avoir son prequel, annonce le Hollywood Reporter. Paramount est en train de développer un long-métrage intitulé "Summer Loving" et le studio a déjà trouvé son scénariste.

John August, à qui l'on doit notamment certains films de Tim Burton comme "Big Fish" et "Charlie et la Chocolaterie", s'occupera d'écrire le script. "Summer Loving" sera produit par Temple Hill, société derrière "Love, Simon", "First Man" et la saga "Le Labyrinthe", associé à Picturestart, filiale de Lionsgate.

En quarante ans, "Grease" est devenu culte. Le long-métrage musical mettait en scène John Travolta et Olivia Newton-John dans la peau de deux lycéens venant de deux mondes différents qui tombent finalement amoureux. Au début du film, les deux héros racontent à leurs amis dans la chanson "Summer Nights", qu'ils avaient déjà eu une aventure de vacances ensemble il y a quelques années. Le prequel racontera cette rencontre.

Deux fictions composées par John August sortent cette année : le remake d'"Aladdin" et "Scary Stories to Tell in the Dark" produit par Guillermo del Toro.