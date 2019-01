“Struggle : The Life And Lost Art Of Szukalski”

Le documentaire disponible sur Netflix raconte le destin peu commun d’un artiste polonais-américain qui est passé de l’ombre à la lumière et à l’oubli.

En 1968, un collectionneur d’objets pop du nom de Glenn Bray découvre un livre consacré à un artiste dont il n’avait jamais entendu parler. Dedans, il y trouve des croquis signés Stanislav Szukalski. Le trait tout à fait singulier, à la fois surréaliste et hyper-réaliste esquisse les contours d’un monde tout à fait nouveau, coincé entre l’Europe d’avant-guerre et la science-fiction. Glenn montre l’ouvrage à tous ses amis qui tombent tous sous le charme de l’univers incroyable de Szukalski et s’étonnent de ne pas le connaître. Un jour qu’il arpentait les couloirs d’une librairie, le collectionneur tombe sur une affiche aux mêmes traits caractéristiques et à la signature toute entrelacée. La libraire lui explique que l’auteur du dessin le lui avait donné quelques années auparavant et qu’il habite à quelques kilomètres de là. Glenn Bray n’en croit pas ses oreilles, il décide d’aller à la rencontre de l’artiste, qu’il compare à Rodin et Michel L’Ange.

Avec quelques amis membres de la frange underground, ils se rendent dans la banlieue de Chicago pour rencontrer Stanislav Szukalski. L’homme tombé dans l’oubli va alors leur raconter son histoire, débutée en Pologne en 1893 et ponctuée d’épisodes plus ou moins troubles. Réputé dans les années 20 et 30, le sculpteur et dessinateur contribuera à une revue anti-sémite avant de perdre toutes ses oeuvres sous les bombes et retourner aux Etats-Unis et délivrer des messages de paix et d’acceptation. Glenn Bray décide de filmer Szukalski pendant qu’il raconte son incroyable histoire. Quelques années plus tard, le réalisateur Irek Dobrowolski a récupéré les cassettes pour en faire un documentaire étonnant qui raconte la personnalité et l’histoire de cet homme mégalomane, tour-à-tour artiste maudit, génie visionnaire et savant fou. Une question apparaît en filigrane durant tout le documentaire : le monde a-t-il bien fait d’oublier cet homme ou mérite-t-il à nouveau de sortir de l’ombre ?

“Struggle : The Life And Lost Art Of Szukalski” (2018) d’Irek Dobrowolski est à voir sur Netflix.