Steven Spielberg produira le film de science-fiction, "The Mother Code"

Selon Variety, la société de production de Steven Spielberg, Amblin Partners, a acquis les droits internationaux du roman "The Mother Code" de Carole Stivers, qui sortira l'année prochaine.

Amy Louise Johnson, qui a travaillé sur la série de Syfy, "Nightflyers", a été engagée pour écrire le script du film à partir du livre de Carole Stivers, biochimiste à la Silicon Valley.

"The Mother Code" se déroule dans un monde où une arme biologique a détruit presque toute la planète, conduisant les scientifiques et le gouvernement à tout tenter pour sauver l'espèce humaine. Ainsi, les enfants à naître sont pris en charge par des mères robots jusqu'au jour où l'on donne l'ordre de détruire toutes les machines. Mais un garçon, élevé par un robot, décide de se battre pour sauver le seul parent qu'il n'ait jamais connu.

Steven Spielberg a produit de nombreux projets de science-fiction comme "E.T. l'extra-terrestre", "Retour vers le futur", "Jurassic Park", "Men in Black", "Minority Report" ou encore "Ready Player One". Il réalise actuellement un remake de la comédie musicale "West Side Story" dont le tournage débutera cet été.