Sterling K. Brown au casting de "The Fence" ?

À peine nommé aux SAG Awards pour son rôle dans "This is us", Sterling K. Brown est annoncé au casting du biopic "The Fence" par Variety. Ce film retracera le combat de Michael Cox, un policier afro-américain roué de coups par la police alors qu'il était en mission sous couverture. Le tournage pourrait débuter au printemps si les négociations aboutissent.

Réalisé par Peter Nicks, qui a le plus souvent signé des documentaires, le biopic retracera l'histoire vraie de Michael Cox. Ce policier afro-américain sous couverture a été pris pour un suspect et brutalement roué de coups par ses propres collègues de la police de Boston. Alors qu'il cherche des réponses et réclame justice pour ce qui lui est arrivé, Michael Cox se rend compte qu'il est de l'autre côté du "code du silence de la police" tandis que la police de Boston tente d'étouffer l'histoire. L'histoire de Michael Cox avait fait les gros titres en 1995 et a poussé Dick Lehr, un journaliste du Boston Globe a écrire le livre "The Fence" dont est inspiré le film en développement.

Le tournage pourrait se dérouler au printemps, une fois que celui de "This is Us", série dont Sterling K. Brown est l'une des stars, sera terminé.

Placé sous le feu des projecteurs grâce à son interprétation dans la série dramatique de NBC, l'acteur a conquis les critiques. Un rôle qui lui a valu hier, mercredi 12 décembre, une nouvelle nomination aux SAG Awards dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique, qu'il avait déjà remportée en 2018.

De plus en plus présent au cinéma ("Black Panther", "The Predator"), l'Américain sera en 2019 à l'affiche de "The Rhythm Section", aux côtés de Jude Law et Blake Lively, et de "Waves" avec le jeune Lucas Hedges. Sterling K. Brown prêtera par ailleurs sa voix à la suite très attendue de "La Reine des Neiges".