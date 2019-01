Stellan Skarsgard interprétera l'un des méchants dans le film "Dune"

L'acteur, qui a joué dans "Will Hunting", "Avengers", "Pirates des Caraïbes" ou "Mamma Mia ! ", fera partie de la distribution du remake de "Dune", un classique de la science-fiction écrit par Frank Herbert et déjà adapté au cinéma par David Lynch en 1984.

Selon le Hollywood Reporter, Stellan Skarsgard rejoint Rebecca Ferguson ("Mission Impossible"), Timothee Chalamet, nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2018 pour son interprétation d'Elio dans "Call Me by Your Name", et l'ancien catcheur Dave Bautista, dans le prochain Denis Villeneuve, à qui l'on doit "Prisoners" et "Blade Runner 2049".

Initialement publié dans les années 60, "Dune" aborde les thèmes de la politique, de la religion et de l'environnement à travers une histoire complexe de science-fiction. Une famille noble déchue veut contrôler la planète d'Arrakis et ce qu'elle produit, une drogue rare, alors qu'elle doit faire face à la trahison d'un empereur galactique. Le scénario du film a été écrit par Denis Villeneuve, aux côtés de Eric Roth et Jon Spaihts.

Timothee Chalamet incarnera Paul Atreides, le fils du dirigeant de la planète Arrakis. Stellan Skarsgard prêtera ses traits à l'un des méchants de l'histoire, le Baron Harkonnen, ennemi de la famille Atreides.

Le tournage de "Dune" commencera au printemps à Budapest et en Jordanie.

Découvrez un teaser de la version de "Dune" par David Lynch :