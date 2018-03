Stellan Skarsgård et Emily Watson dans la mini-série "Chernobyl"

Le casting de "Chernobyl" se précise. Les acteurs Stellan Skarsgård et Emily Watson rejoignent l'adaptation télévisée de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. L'acteur Jared Harris a déjà été confirmé dans le rôle de Valery Legasov, le scientifique soviétique choisi par le Kremlin pour enquêter sur l'accident.

Comme son nom l'indique, la mini-série s'intéressera à la catastrophe nucléaire de 1986 et à l'enquête qui a suivi. La mini-série, produite par Sister Pictures et The Mighty Mint, est la première collaboration entre Sky et HBO à avoir reçu un budget de 250 millions de dollars. Le tournage doit commencer au printemps en Lituanie.

L'acteur suédois Stellan Skarsgård incarnera Boris Shcherbina, le chef du département énergétique de l'Union soviétique et chef de la commission gouvernementale en charge d'enquêter sur le désastre. Quant à l'actrice britannique Emily Watson, elle entrera dans la peau de Ulana Khomyuk, une physicienne nucléaire soviétique, dévouée à résoudre le mystère scientifique qui a mené à cet accident.

Ce projet marque les retrouvailles des deux acteurs plus de 20 ans après "Breaking the Waves", sorti en 1996. "J'ai hâte de commencer à travailler avec cette équipe incroyable et surtout très impatiente de retrouver Stellan", a déclaré Emily Watson.

L'actrice britannique sera à l'affiche de "The Happy Prince" de Rupert Everett aux côtés de Colin Firth dans le courant de l'année. Stellan Skarsgård sera quant à lui de retour dans le deuxième volet de "Mamma Mia" (sortie belge: 18 juillet 2018).