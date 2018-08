“Starbucks sans filtre”, une enquête à voir sur Arte et sur Auvio

Le documentaire de Luc Hermann et Gilles Bovon s’intéresse à la chaîne à la sirène, ses débuts mais surtout son obsession du profit.

Comment des petits cafés alternatifs sont devenus au fil des années une chaîne multinationale présente aux quatre coins de la planète ? Mais surtout comment Starbucks a réussi à gommer quelques aspects peu reluisants liés à sa politique sociale. Le documentaire de Luc Hermann et Gilles Bovon retrace le parcours de Starbucks, fondé en 1971 par trois jeunes amis américains qui en avaient marre de la piètre qualité du café qui leur était servi. Ils sont parvenus à monter une petite chaîne qui proposait de bons breuvages mais à un prix déjà assez élevé. Starbucks était déjà élitiste et quand Howard Schulz, ancien directeur marketing, a racheté la marque à la sirène, il a mis au point une recette encore plus lucrative. Starbucks vend surtout désormais une appartenance à une communauté, à une classe aisée qui peut se permettre d’acheter un café plein d’eau à 5 dollars ou l’espoir d’en faire partie. La chaîne propose des espaces luxueux pour les trentenaires d’un certain standing qui viendrait poser son MacBook en sirotant un latte grande. Mais en plus de vendre un produit à un prix largement trop élevé, la politique sociale que l’entreprise pratique est particulièrement discutables. D’anciens employés et des actuels témoignent de la pénibilité du travail en comparaison au salaire, de l’abandon de l’expérience-client au profit de la recherche de bénéfice.

Pourtant, Starbucks a réussi jusqu’alors à garder son image d’entreprise équitable qui rémunérait justement les producteurs de cafés et ses employés. Luc Hermann et Gilles Boivon révèlent les dessous de la chaîne qui sous couvert de bons sentiments et d’image branchée n’est qu’une multinationale avide comme les autres.

“Starbucks sans filtre” (2017) de Luc Hermann et Gilles Boivon est à visionner sur Arte et sur Auvio.