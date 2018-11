Stan Lee, tous ses caméos dans les films Marvel

De "Hulk" à "Avengers" en passant par "Spider-Man" et "Black Panther", Stan Lee se faisait un malin plaisir d'apparaître dans les films de l'univers Marvel, parmi les super-héros qu'il a créés. Des caméos cultes pour tous les fans des comics qui s'amusaient à chercher ces clins d'oeil de "Stan the Man". A 95 ans, Stan Lee avait joué dans près d'une trentaine de films et continuera d'être présent dans les prochains longs-métrages tels que "Captain Marvel" en 2019.

Souvent appelé le père de Marvel, Stan Lee s'est éteint ce lundi à l'âge de 95 ans laissant derrière lui un empire et des millions de fans. Figure incontournable des comics, "Stan the Man" avait créé les super-héros cultes tels que Spider-Man, les X-Men, Thor, Iron Man ou encore Hulk. Une renommée qui n'a cessé de grandir après ses premiers caméos dans les films de l'univers Marvel. Ces brèves apparitions faisaient la joie des fans de comics qui attendaient ces moments avec impatience.

De 1989 à 2019 ?

C'est en 1989 que Stan Lee réalise son premier caméo dans le téléfilm "Le Procès de l'incroyable Hulk" dans lequel il apparaît parmi le panel de jurés. Suite à cette première apparition, le créateur des super-héros va enchaîner les brèves apparitions dans plusieurs projets issus de l'univers des comics et ainsi devenir le visage de Marvel.

Avec le succès du film "X-Men" en 2000, les caméos de Stan Lee prennent une autre dimension. Il y apparaît en vendeur de hot dog sur la plage. Dès lors, avec l'engouement des films sur les super-héros, les apparitions du créateur de comics s'imposent comme un passage obligé pour les cinéastes. En 2002, il retrouve les caméras pour "Spider-Man" dans lequel il protège une petite fille lors de l'attaque du Bouffon vert. En 2003 dans "Daredevil", le personnage de Matt Murdock sauve de justesse Stan Lee alors qu'il manque de se faire renverser par un bus. C'est toujours dans le film "Hulk" sorti en 2003 que Stan Lee réalise une première en parlant pour la première fois lors d'un caméo auprès de Lou Ferrigno, l'ancien interprète du géant.

Pourtant parmi tous ces clins d'oeil, "Stan the Man" avait révélé son favori lors d'une interview en 2018 pour la chaîne Youtube de Marvel HQ : "Mon préféré c'est sans doute celui que j'ai fait avec Thor [dans "Avengers : L'Ere d'Ultron" en 2015] lorsqu'il boit ce breuvage asgardien qui est très puissant. Je lui en demande un verre mais il refuse en disant que ça me tuerait. J'insiste et dans la scène d'après, ils me sortent de là". Un passage préféré dû au fait que Stan Lee était apparu non pas dans une scène mais dans deux.

Malgré sa disparition, les fans des films Marvel devraient revoir le mythique Stan Lee dans les prochains films "Captain Marvel", "Avengers 4" ainsi que "Spider-Man : Far From Home", qui sortiront en 2019. L'homme est d'ailleurs, furtivement, au casting de "Venom", actuellement en salles.