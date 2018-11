Stallone en a fini avec Rocky

L'acteur américain Sylvester Stallone a annoncé mercredi qu'il ne reprendrait plus le rôle de Rocky Balboa, estimant qu'il était temps de faire place à la jeune génération incarnée par le nouveau héros de la saga, Adonis Johnson.

"Aujourd'hui que je me retire et que mon histoire a été racontée, un nouveau monde s'ouvre pour le public avec cette génération", explique l'acteur dans un message posté sur Instagram, visiblement enregistré lors du tournage de "Creed II", sorti le 21 novembre aux États-Unis.

Depuis 1976, Sylvester Stallone a joué à huit reprises le rôle qui l'a rendu célèbre et lui a valu plusieurs nominations aux Oscars. "Même si cela me brise le cœur, tout a une fin", écrit-il sur Instagram. "Rocky ne mourra jamais parce qu'il vit en vous", lance-t-il aux fans de la saga. "Ça a été un privilège immense pour moi de pouvoir créer et jouer ce personnage important", a expliqué le comédien, scénariste, réalisateur et producteur, aujourd'hui âgé de 72 ans.

"Je pensais que Rocky était terminé en 2006 et cela me comblait tout à fait", raconte-t-il dans cette vidéo tournée de nuit dans ce qui ressemble à un terrain vague, en présence de l'équipe de "Creed II". "Et tout à coup, ce jeune homme s'est présenté et toute l'histoire a changé", poursuit-il, en désignant vraisemblablement l'acteur Michael B. Jordan, présent lors du tournage de la vidéo même s'il reste hors champ.

Dans "Creed - L'héritage de Rocky Balboa" et "Creed II", le jeune comédien incarne Adonis Johnson, fils du boxeur Apollo Creed, meilleur ami de Rocky Balboa décédé sous les coups du Soviétique Ivan Drago lors d'un combat au sommet.

Après un refus initial, Stallone a finalement accepté la proposition du jeune réalisateur Ryan Coogler, qui voulait redonner vie à la saga dans une version beaucoup plus actuelle.

Sorti en 2015, "Creed", dans lequel Rocky prépare Adonis à un combat professionnel, a été un succès mondial avec 173 millions de dollars de recettes, selon le site spécialisé Box Office Mojo. Le huitième volet de la saga, "Creed II", semble bien parti pour en faire au moins autant, après avoir réalisé, le week-end dernier, le meilleur démarrage jamais vu aux États-Unis pour un film incluant Rocky.