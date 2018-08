Spike Lee, une rétrospective au Cinéma Aventure

En attendant la sortie du très attendu “BlacKkKlansman”, le Cinéma Aventure propose une rétrospective dédiée à son réalisateur-vedette, Spike Lee.

Alors qu’il est visible aux Etats-Unis et en France, il faudra attendre le 19 septembre pour enfin voir le film dont tout le monde parle cet été, “BlacKkKlansman”. Le film prend racine dans l’Amérique contrastée des années 70, et suit un policier noir qui souhaite infiltrer l’organisation raciste du Ku Klux Klan (KKK). Son but : anticiper les manifestation du groupe et les en empêcher. Le long métrage de Spike Lee reçoit un accueil critique très favorable à travers le monde, s’inscrivant dans sa démarche initiale de dénonciation des inégalités aux Etats-Unis. Le réalisateur a toujours été très “politique” et certains lui reprochent son agressivité dans la défense de sa communauté, une critique étrange puisque Spike Lee mène un combat plus que justifié.

Comme un hommage au réalisateur américain originaire de Brooklyn, le Cinéma Aventure propose la projection de 5 films issus de sa filmographie, histoire de se mettre en jambes avant et après BlaKkKlansman. Du 4 septembre au 2 octobre seront diffusés : Do the right thing, Malcolm X, Crooklyn, Summer of Sam et 25th Hour. Le premier film date de 1989 et raconte l’escalade de la violence à Brooklyn, sous la chaleur étouffante d’un mois de juillet, entre les communautés noires et blanches. Malcolm X est un biopic consacré au militant des Droits de l’Homme, sorti en 1992. Crooklyn (1994) raconte les pérégrinations d’une famille noire-Américaine des années 70. Summer of Sam explore la psychose new-yorkaise durant l’été 1977 autour des meurtres en série de David Berkowitz (“le fils de Sam”), le long métrage est sorti en 1999. Enfin, The 25th Hour (2002) montre la dernière nuit de Monty avant son incarcération longue de sept années. Durant les quelques heures passées libre, il s’interroge sur ses choix et ce que sera sa vie et celle de ses proches quand il sera en prison.