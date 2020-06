Spike Lee : mon film "Da 5 Bloods" explique pourquoi les gens descendent dans la rue aujourd'hui

Après le succès de "BlacKkKlansman" qui racontait l’histoire vraie d’un officier de police afro-américain qui réussissait à s’infiltrer dans les rangs du Ku Klux Klan, le réalisateur Spike Lee revient avec cette histoire de 4 vétérans Afro-Américains de la guerre du Viêt Nam qui retournent dans la jungle des années plus tard et y constatent les ravages qui sont toujours visibles.

Hugues Dayez a interviewé via Zoom, le réalisateur Spike Lee dont le film "DA 5 BLOODS", sort le mercredi 10 juin sur Netflix. Une interview à propos du film, de la carrière du cinéaste, et de son point de vue sur la situation aux USA après la mort de George Floyd.

La traduction

Hugues Dayez : Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce projet, la fusion entre l’aventure d’une chasse au trésor, et un message politique ?

Spike Lee : C’est plus que cela, je suis parti de plusieurs genres, et j’ai trouvé intéressant de les mélanger dans un seul récit cohérent.

A quel moment avez-vous travaillé sur le scénario ? quand vous l’avez reçu ou bien étiez-vous aux débuts de son écriture ?

Je n’étais présent au début, deux scénaristes Danny Bilson et Paul De Meo ont écrit une première version, et puis avec mon coscénariste, Kevin Willmott, nous avons repris l’écriture.

Le film montre que la contribution de la communauté et des soldats Afro-américains durant la guerre du Vietnam a été énorme, et qu’après la guerre, ils n’ont rien gagné de cet engagement ...

Je dirais que la guerre du Vietnam est assez particulière, d’abord parce que les vétérans de cette guerre n’ont pas été bien reçus quand ils sont rentrés à la maison. La guerre du Vietnam a été la première à avoir été vue à la télévision dans les foyers américains, et donc, le public américain a pu voir ce que nous faisions à la population vietcong.

Le peuple américain a vécu d’autres guerres après celle du Vietnam, mais n’avez-vous pas le sentiment que la guerre du Vietnam reste un traumatisme, et une cicatrice dans l’histoire des USA ?

Oui, parce que c’était une guerre morale, on ne peut pas dire cela de la première ou de la deuxième guerre mondiale, mais dans cette guerre du Vietnam, nous n’aurions jamais dû en être. Et ni dans cette autre guerre, vous savez, celle qui avait pour motif les fameuses "armes de destruction massive", on n’aurait jamais dû y être non plus.