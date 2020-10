Spiderman 3 : un casting surprenant dans la toile du super-héros ?

Depuis quelques jours, des rumeurs affolent la toile. Et si le prochain volet des aventures de l’homme-araignée voyait réapparaître ses anciens interprètes ?

Rien n’a encore été officiellement annoncé par Marvel, ni par Sony qui détient les droits de la franchise. Mais les rumeurs persistantes, reprises par les magazines hollywoodiens généralement bien renseignés, font état d’une réunion au sommet pour le 3e épisode du Spiderman incarné par Tom Holland. Ses deux prédécesseurs, Tobey Maguire (Spiderman entre 2002 et 2007) et Andrew Garfield (Spiderman en 2012 et 2014), reviendraient… pour reprendre leur rôle !

Pourtant, aucune des deux franchises ne fait officiellement partie du MCU (Marvel Cinematic Universe), la méga-franchise qui réunit le Spiderman de Tom Holland, les Avengers, Black Panther, les Gardiens de la Galaxie et consorts.

Mais la théorie est alimentée par le fait que des transferts d’acteurs reprenant leurs rôles d’une franchise à l’autre semblent acquis. Dans le dernier Spiderman – Far from Home, c’est J.K. Simmons qui faisait une courte apparition dans le rôle qu’il tenait face à Tobey Maguire. Dernièrement, Michael Keaton, apparu aux côtés de Tom Holland, était dans la bande-annonce de Morbius, film produit uniquement par Sony et hors du MCU. Jamie Foxx, affrontant Andrew Garfield en 2014, devrait lui être confirmé dans le même rôle pour le prochain film.