"Spider-Man : No Way Home" dépasse les 5,5 millions d’entrées

Compétition de "blockbusters" au sommet : "Spider-Man : No Way Home" se maintient en tête du box-office français et dépasse désormais les 5,5 millions d’entrées, selon les chiffres de CBO Box-Office mercredi.

Le troisième opus des aventures du super-héros new-yorkais a rassemblé un peu plus d’un million de spectateurs pour sa troisième semaine d’exploitation, devançant une nouvelle fois "Tous en scène 2" des studios Universal qui a rassemblé plus de 600.000 spectateurs en une semaine.