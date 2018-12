"Spider-Man : New Generation" : une aventure visuellement époustouflante pour toute la famille

Le super-héros Spider-Man revient (et pas seul) au cinéma dans un film d'animation époustouflant, à l'univers pop et énergique, parfait pour les fêtes de fin d'année. Cette adaptation étonnante des comics Marvel est due à Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman.

Réalisateur américain, Peter Ramsey démarre sa carrière en dessinant les storyboards de plusieurs films tels que " Minority report ", Fight Club ", " Hulk " ou encore " Independence Day ". Il réalise ensuite son premier film d’animation " Les Cinq Légendes ".

Il nous revient aujourd’hui avec " Spider-Man : new generation " qu’il co-réalise avec Bob Persichetti, reconnu pour sa participation aux films d’animation tel que " Le chat Potté " ou " Le petit Prince ". À leurs côtés pour réaliser " Spider-Man : new generation " le scénariste et producteur Rodney Rothman.

On retrouve dans la version française, les voix de Stéphane Bak, Camelia Jordana et Olivier Giroud.

