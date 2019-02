"Spider-Man : New Generation" décroche 7 récompenses aux Annie Awards

"Spider-Man : New Generation" n'en finit plus de rafler des prix. Le film repart grand vainqueur de la soirée des Annie Awards avec 7 trophées en poche. "Le Retour de Mary Poppins", "Hilda" et "BoJack Horseman" figurent également parmi les lauréats de cette cérémonie qui récompense les films d'animation.

Golden Globes, Producers Guild Awards, American Cinema Editors and the Motion Picture Sound Editors Awards, Visual Effects, Cinema Audio Society Awards... existe-t-il un prix dans lequel "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ne s'est pas distingué ?

En amont des cérémonies des BAFTA Awards (10 février) et des Oscars (24 février), où le film a été cité dans la catégorie du film d'animation, "Next Generation" ("Into the Spider-Verse" en VO) a dominé les Annie Awards. Le film l'a emporté dans toutes les catégories dans lesquelles il concourait, y compris dans celle du Meilleur film.

La série animée "Hilda" a remporté trois prix : celui de la meilleure série pour enfants, du meilleur personnage et du meilleur scénario pour une série animée. "Bojack Horseman" empoche le prix du public et celui du doublage, qui revient à Will Arnett (voix du personnage principal). Cité dans 11 catégories, "Les Indestructibles 2" n'est reparti qu'avec les prix de la Meilleure bande originale et du Meilleur scénarimage. "Ralph 2.0" (10 nominations) repart avec le trophée des Meilleurs effets spéciaux dans un film d'animation et "Cro-Man" (7 nominations) repart bredouille. Bryan Cranston s'est distingué pour son exercice de doublage dans "L'Île aux chiens".

Du côté des séries, "Mickey Mouse" remporte aussi trois récompenses : celles du scénarimage, de la réalisation et de la musique. "Le Retour de Mary Poppins" a été deux fois lauréat (production spéciale en animation et animation des personnages en image réelle). "Mirai" est le Meilleur long-métrage indépendant, tandis que "Chasseurs de Trolls" se distingue dans la catégorie des effets d'animation en télévision. "Baymax et les Nouveaux Héros" se distingue par son script et "Ask the Storybots" brille dans la catégorie des programmes pour les tout-petits.

