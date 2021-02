Spider-Man 3 : les acteurs dévoilent les premières photos et spéculent sur le titre final

Décidément, Spider-Man 3 n’a pas fini de faire parler de lui, et de jouer avec les nerfs des fans. Après avoir semé le doute sur son casting, voilà que c’est sur son titre que les spéculations vont bon train. Les premières photos du tournage ont par ailleurs été dévoilées par les acteurs principaux.

Les rumeurs ont annoncé un casting impressionnant pour ce troisième volet consacré à l’homme-araignée porté par Tom Holland. Mais elles semblent petit à petit ne pas se confirmer.

Confirmé par contre (ou presque), le retour d’acteurs issus des plus anciennes franchises, comme Jamie Foxx et Alfred Molina, et d’autres personnages de l’univers Marvel (Benedict Cumberbacht et Elisabeth Olsen). Le film pourrait ainsi être connecté à Docteur Strange 2 et la série actuellement diffusée WandaVision.

Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, reprendront, eux, bien leurs rôles. Tous trois ont posté des premières images issues du tournage sur leurs réseaux sociaux.