Spider-Man 3 : le titre et de premières photos dévoilées

Jacob Batalon, Tom Holland et Zendaya lors de la promotion de "Spider-Man: Far From Home" - © EUGENE GOLOGURSKY - AFP

Après que les premières photos du tournage aient été révélées par les acteurs principaux, Sony a dévoilé le titre final du film dans un teaser humoristique, où Tom Holland en prend pour son grade. Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon seront les héros de ce nouvel opus. Dans la vidéo, on peut voir Holland, alors Spider-Man "himself" sortir du bureau de Jon Watts, le réalisateur, et se plaindre de ne pas avoir pu obtenir le nom du film. Ses comparses lui rappellent alors sa tendance a souvent spoiler les intrigues des films Marvel. Il faut dire que Tom Holland, en interview ou sur les réseaux sociaux, a souvent tendance à en révéler un peu trop. La vidéo révèle tout de même le titre définitif, qui apparaît sur un tableau blanc truffé de clins d’œil.

Le titre sera donc "Spider-Man : No Way Home". Quelques heures avant ça, les deux acteurs et l’actrice ont révélé, sur leurs réseaux sociaux, les premières images du tournage, tout en spéculant de manière hilarante sur le titre, en annonçant tous trois un faux titre absurde différent.

Chez Marvel, cependant, peu de choses sont laissées au hasard, spécialement dans la communication et la promotion. La multitude de titres présents dans la vidéo, et ceux donnés par le casting seraient-ils un moyen pour confirmer que le film explorera bien les univers multiples, et l’apparition de plusieurs Spider-Man ? La réponse ne devrait pas tarder à atterrir sur nos écrans, puisque le film est actuellement en tournage à Atlanta.