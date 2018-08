"Souvenir inoubliable d'un ami" : le doux cynisme de l'adolescence

Le court métrage franco-libanais raconte l’histoire d’un jeune garçon en train de grandir et sa prise de conscience.

A l’aube de l’adolescence, un jeune garçon qui réussit particulièrement bien à l’école et se rend compte du pouvoir d’attraction de l’intelligence. Chadi a 13 ans et habite à Beyrouth, la capitale libanaise, il est sensible et pas vraiment sportif. Sa mère est une femme au foyer dépressive et son père un stéréotype masculin qui aimerait que son fils devienne comme lui. Un jour, sa camarade de classe Raya lui demande d’aider des amis à elle à réussir leurs examens. En échange, il est invité à son anniversaire, où il découvrira un monde jusqu’alors inconnu. Chadi, malgré son apparence juvénile, est en train de grandir et va tenter de séduire Raya, qui pourrait bien s’être servie de lui.

“Souvenir inoubliable d’un ami” est un court métrage franco-libanais d’une vingtaine de minutes par Wissam Charaf. Tout en délicatesse et en justesse, il aborde la prise de conscience de Chadi : le jeune garçon pourra séduire avec son intelligence mais certaines filles n’y seront pas sensibles. Raya préfère les stéréotypes masculins grands et sportifs, comme son père et comme la société le dicte, tandis que d’autres, comme la jeune fille au balcon, préfèrent le rayonnement cérébral. Nous sommes dans un moment-clé de la vie de Chadi, qui va choisir qui il souhaite devenir. C’est un film doux et bienveillant sur la masculinité et la construction de celle-ci. A voir sans aucun doute.

Regardez “Souvenir inoubliable d’un ami” (2018) de Wissam Charaf sur Arte.