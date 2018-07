"Sous la douche, le ciel" au Cinéma Aventure

Le projet DoucheFLUX avait comme idée de base de redonner un peu de dignité aux plus démunis en mettant à disposition des douches et un vaste espace de détente. Les citoyens à l’origine de l’association n’avaient pourtant pas imaginé que l’aboutissement de DoucheFLUX serait aussi long et compliqué. Durant cinq ans, ils se sont battus pour que le projet émerge et prenne vie, affrontant les débâcles, sans se décourager. Tout au long de ses cinq années, les artistes Effi & Amir ont suivi la bande de citoyens humanistes dans les négociations politiques, la recherche de fonds, la visite de bâtiments, la demande de permis d’urbanisme et les travaux. Tourné entre 2012 et 2017, “Sous la douche, le ciel” est un documentaire sur l’aboutissement d’une initiative citoyenne solidaire qualifiée d'utopiste mais qui tourne aujourd’hui à plein régime pour réhumaniser les personnes démunies.

La dignité d’un humain passe par le rapport à son corps et à la propreté. Sans accès privilégié à une salle d’eau, il est difficile pour beaucoup de sans-abris de se sentir bien avec eux-mêmes et de casser la spirale de la marginalisation. La simple action de prendre une douche permet de se détendre, de retrouver figure humaine. Le groupe de citoyens à l’origine de DoucheFLUX est parti de ce constat dans l’élaboration de leur projet, ils l’affichent d’ailleurs comme slogan : “Permettre aux précaires de se refaire une beauté et de redresser la tête”. Les questions derrière le documentaire sont de se demander pourquoi un projet social et citoyens met autant de temps à se mettre sur pied, pourquoi la classe politique est si frileuse à ouvrir ce genre de lieu, pourquoi les investisseurs promettent une somme et se ravisent, pourquoi le permis d’urbanisme est si dur à obtenir quand on fait un projet social et finalement pourquoi les personnes précaires dérangent-elles par leur présence ? A la dernière interrogation, on pourrait répondre que peut-être parce les personnes démunies nous mettent mal à l’aise vis-à-vis d’un système défaillant auquel nous appartenons, ces personnes nous mettent devant nos propres incohérences, notre propre inaction. “Sous la douche, le ciel” nous rappelle qu’il existe encore heureusement des gens plein de courage et de patience, des gens humains et empathiques, qui bousculent un peu l’ordre établi et aident vraiment les autres.

Les deux réalisateurs Effi Weiss et Amir Borenstein travaillent en duo depuis 1999. Leur travail est au carrefour de la vidéo, des installations et des projets participatifs. Avec leur documentaire“Sous la douche, le ciel”, ils démontrent aussi leur sensibilité sociale et une volonté de raconter un autre réel. Ils seront présents lors de la projection.