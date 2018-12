"Souffle-court" : sur la piste du père

Le court métrage de fin d’études d’un groupe d’étudiants des Gobelins évoque les transferts parentaux.

Thomas est un jeune homme secret et timide, pilote de motocross. Son père est son entraîneur principal, il place de grands espoirs dans la carrière de son fils. Mais Thomas semble désabusé, il répond à demi-mots aux encouragements de son père et ne cesse de s’éclipser. Le père est lui-même un ancien pilote mais il n’a jamais pu perdurer dans le domaine, la faute au hasard ou au manque de talent. A l’approche d’une compétition qui pourrait le faire repérer, le jeune pilote sent monter la pression. Dans les gradins, son paternel est prêt à l’encourager…

Produit par l’école de l’image des Gobelins, “Souffle-court” a été réalisé par Pierre-Marie Adnet, Jean-Luc Dessertaine, Guillaume Pochez, Tristan Poulain, Vincent Rouzière et Alessandro Vergonnier. Le court métrage de fin d’années des étudiants tire le double-portrait d’un père et son fils et aborde avec une grande justesse la pression qu’un parent met sur son enfant. Le père qui n’a pu réaliser son rêve fait un transfert sur la carrière de son fils et le pousse à devenir un grand pilote, sans tenir compte de ses propres rêves. Finement dessiné et réalisé de façon très professionnel, “Souffle-court” est un superbe court-métrage, profond et intense sur les relations humaines.

Le court-métrage “Souffle-court” (2018) de Pierre-Marie Adnet, Jean-Luc Dessertaine, Guillaume Pochez, Tristan Poulain, Vincent Rouzière et Alessandro Vergonnier est à voir sur YouTube.