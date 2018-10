Sortie du "Jeu" de Fred Cavayé, qui réserve quelques surprises

Rencontre avec Fred Cavayé pour "Le jeu", une comédie qui cache bien son jeu.

Fred Cavayé possède une filmographie éclectique, c’est à la fois "Radin" avec Dany Boon, ou des policiers comme "A bout portant", ou "Pour elle" .

Avec "Le Jeu", nous sommes dans une comédie grinçante, et plus intéressante qu’il n’y parait. En tout cas il y a des surprises qu’on ne vous dévoilera pas. L’histoire est celle d’un groupe d’amis de longue date, qui se retrouvent pour un dîner et qui décident de jouer au jeu du téléphone portable. Chacun met son portable au centre de la table, aux yeux et aux oreilles de tous. Un jeu qui peut se révéler dangereux.

Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois, Doria Tillier et Roschdy Zem.