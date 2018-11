Sony Pictures prévoit deux films Marvel pour 2020

Le studio a réservé deux créneaux en 2020 pour deux long-métrages issus de l'univers de Spider-Man, annonce Variety. Une anticipation qui s'explique par l'actuel succès de "Venom", qui a déjà récolté près de 600 millions de dollars à travers le monde. Réalisé par Ruben Fleischer, il met en scène Eddie Brock qui devient l'un des ennemis phares de Peter Parker.

Deux dates sont à noter pour les fans de l'homme araignée : le 10 juillet et le 2 octobre 2020. Si l'identité des films n'ont pas encore été révélés par Sony Pictures, le premier projet devrait être "Morbius" avec Jared Leto et dirigé par Daniel Espinosa. Le personnage principal de la fiction est un autre méchant de la galaxie Spiderman apparu pour la première fois en 1971 dans le comic "The Amazing Spider-Man". Morbius est à l'origine un scientifique qui cherche un remède à une maladie sanguine. Mais rien ne se passe comme prévu et il se transforme en vampire.

Le deuxième créneau devrait être consacré à la suite de "Venom", selon les informations de Variety. Tom Hardy fera son grand retour sous les traits du journaliste Eddie Brock qui partage son corps avec un alien qui veut conquérir la planète.