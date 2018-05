"Six Underground" : Netflix s'offre Ryan Reynolds et Michael Bay

Netflix prend de l'importance sur le marché du cinéma. La plateforme de streaming a conclu un accord avec Skydance Media pour produire un thriller réalisé par Michael Bay et dans lequel jouera la star de "Deadpool", Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds, au centre de l'attention avec la sortie de "Deadpool 2", sera à l'affiche d'un nouveau film d'action intitulé "Six Underground". Selon le Hollywood Reporter, l'intrigue tournera autour de six milliardaires qui se feront passer pour morts afin de former une unité d'élite qui rattrapera les méchants. Michael Bay, le réalisateur de la saga "Transformers" sera aux commandes de ce long-métrage qu'il produira.

Ce sera la première fois que Ryan Reynolds et Michael Bay travailleront pour Netflix. En concurrence avec Paramount, le géant grandissant du divertissement a finalement gagné l'appel d'offres, avec un budget avoisinant les 125 millions de dollars. C'est la plus grosse production en date pour Netflix, dépassant "Bright" de David Ayer.

La date de sortie de "Six Underground" est prévue pour 2019.