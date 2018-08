"Silver Sable" et "Black Cat" : les deux prochains spin-off de l'univers "Spider-Man"

Sony compte bien s'imposer dans l'univers des super-héros. Après la sortie de "Venom" en octobre prochain, les studios plancheraient déjà sur deux films dédiés à deux personnages de l'univers de Spider-Man, Silver Sable et Black Cat. Une adaptation de "Morbius" avec Jared Leto est déjà en développement, grossissant ainsi l'emprise de Sony au sein de l'univers des super-héros.

Alors que Sony sortira le film tant attendu sur l'ennemi de Spider-Man, "Venom" avec Tom Hardy et Michelle Williams, le studio a déjà d'autres projets concernant l'univers de l'homme-araignée. Longtemps imaginés en un seul et même film, les personnages Silver Sable et Black Cat devraient avoir finalement le droit à un long-métrage chacun. Le tournage de "Silver & Black" devait être lancé en février 2019, avant que Sony ne le supprime de l'agenda en juin.

De l'importance des figures féminines dans l'univers des super-héros

"Nous pensons que Black Cat a assez de matière en tant que personnage avec un super passé et un potentiel à explorer pour faire son propre film", a déclaré Sanford Panitch, président de Columbia Pictures. Même si la décision n'a pas encore été validée, Gina Prince-Bythewood ("The Secret Life of Bees"), la scénariste et réalisatrice qui devait être en charge du film "Silver & Black", devrait également faire partie du projet en tant que productrice. Si cela devait ne pas être le cas, Sony reste catégorique sur l'idée de choisir une femme réalisatrice et placera Gina Prince-Bythewood sur d'autres projets.

Alors que le tout Hollywood mise de plus en plus sur les figures féminines, aussi bien derrière que devant la caméra, "Black Cat" ne devrait pas être le seul long-métrage à mettre en avant un personnage féminin. Sony préparerait également un film dédié à Silk, une super-héroïne américano-coréenne. "Spider-Man réunit plein de personnages. Il y a des méchants, des héros et des anti-héros, beaucoup sont des femmes, dont la plupart sont de bonne foi, qui ont de l'ampleur", a précisé Sanford Panitch.

Sony voit loin

Tandis que Disney a racheté Fox et donc récupéré les franchises "Avengers" ou encore "The X-Men", Sony reste le seul autre grand studio à détenir des droits sur des personnages de l'univers Marvel. Un avantage que la firme compte bien exploiter en développant plusieurs franchises.

La première n'est autre que "Venom", qui sortira le 10 octobre prochain, avec Tom Hardy dans le rôle principal. Jared Leto rejoindra également l'univers Marvel avec le développement de "Morbius" par Sony, mené par le réalisateur Daniel Espinosa.

Le studio Sony s'était déjà rapproché des studios Marvel en 2017 pour "Spider-Man : Homecoming", ces derniers ayant participé au projet en tant que producteurs. Sony avait alors accepté en échange de laisser son Spider-Man apparaître dans "Avengers : Infinity War" et dans "Captain America : Civil War".

Un rapprochement calculé, puisque Sony ne serait pas contre l'idée de laisser ses personnages prendre part aux films produits par Disney pour une contrepartie similaire. Une façon de plus pour Sony de s'imposer dans l'univers des super-héros sur la durée.



AFP