"Si tu t'imagines" : aux frontières de la jeunesse

Le court métrage de Julie Colly narre les errances estivales d’une jeune adolescente qui s’ennuie profondément.

“Si tu t’imagines” a déjà reçu le “Vimeo Staff Pick Award 2018” au Festival de Cannes côté court et s’est donc fait remarqué sur la Croisette. Réalisé par Julie Colly, le film est soutenu par la Fémis, la très réputée école française de cinéma. Le titre évoque le poème de Raymond Queneau dans lequel l’auteur illustre le carpe diem et la voracité de la jeunesse, l’impatience, la découverte et la curiosité. Et c’est de ça dont il s’agit.

Un été à la campagne. Laure est une jeune fille à l’aube de l’adolescence qui passe ses vacances dans la maison de son père. Elle s’ennuie profondément et passe son temps à bronzer, se promener. Elle aimerait que son père s’occupe davantage d’elle et l’accompagne au bal mais lui est absolument tétanisé de voir sa fille grandir. Laure s’intéresse alors aux voisins, un jeune couple sympathique et très amoureux. L’adolescente se met à les observer d’abord de loin puis épie petit à petit leurs moments d’intimité à l’intérieur-même de leur maison. Elle devient totalement intrusive et fascinée.

Outre l’errance et l’ennui, ici il s’agit de peindre également la recherche de limites des adolescents. Laure se cherche et fait une fixation sur le couple, elle agit de manière totalement malsaine mais elle ne semble pas véritablement discerner la frontière à ne pas franchir.

Le court métrage est disponible sur Vimeo.