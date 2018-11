"Shrek" et son spin-off "Le Chat potté" réunis dans un reboot

Universal Pictures et le producteur de "Moi, moche et méchant" Chris Meledandri vont superviser la nouvelle version de ces deux dessin-animés à succès afin de construire le sixième film de la saga, annonce Variety. Universal Pictures a demandé à Chris Meledandri de trouver une nouvelle histoire avec, en personnages principaux, le célèbre ogre vert et son ami félin le Chat potté, afin de conquérir une nouvelle génération de cinéphiles.

Pour ne pas troubler les fans des films originaux, le pape de l'animation veut garder les mêmes acteurs qui ont doublé les protagonistes, à savoir Mike Myers, Eddie Murphy et Antonio Banderas. "Ces performances vocales sont géniales, je souhaite les entendre de nouveau, a explique Meledandri. Le challenge pour nous a été de trouver un scénario qui ne sonne pas comme un simple film perdu au milieu d'une série de suites".

La saga "Shrek" compte déjà cinq films : "Shrek" (2001), "Shrek 2" (2004), "Shrek 3" (2007), "Shrek 4" (2010) et "Le Chat potté" (2011). Elle a réuni plus de trois milliards de dollars à travers le monde.