“Shaolin Soccer” : quand des moines investissent la pelouse

A l’occasion de la Coupe du Monde et pour fêter la victoire ou la défaite des Belges, le Beurs diffuse un classique signé Stephen Chow : cocktail détonant entre arts martiaux et ballon rond.

Si vous suivez un minimum l’actualité ou si vous avez laissé vos fenêtres ouvertes ces derniers jours, vous êtes au courant que le 10 juillet, l’équipe de football belge affronte la formation française en demi-finale de la Coupe du Monde. C’est historique et l’issue positive de ce combat est la promesse de jouer une finale. Le Beursschouwburg et Offscreen vous proposent de fêter l’après-match d’une manière originale. Que les Diables Rouges gagnent ou perdent, vous êtes invités à une séance de cinéma en plein air spéciale Coupe du Monde avec la projection de “Shaolin Soccer”, un film bien connu des fans du genre tout comme son réalisateur.

“Shaolin Soccer” est une pépite hong-kongaise du maître Stephen Chow (Le Roi Singe, Crazy Kung-fu, The Mermaid), réalisateur et acteur à succès. Sorti en 2001, le film est un hybride qui mêle deux domaines très éloignés : le football et les arts martiaux. L’histoire est celle d’un ancien entraîneur de foot professionnel qui cherche à monter une équipe. Quand il rencontre Sing, un moine Shaolin joué par Chow, qui lui fait découvrir les arts martiaux, Fung va avoir l’idée d’intégrer les techniques apprises à la pratique du football. L’objectif de la formation composée de moines Shaolin balle au pied est de remporter un tournoi international au gain alléchant. Bien-sûr, tout n’est pas simple et un méchant directeur sportif viendra leur mettre des bâtons dans les roues.

Le film est un mélange entre comédie décapante comme Stephen Chow en a le secret allié au film sportif à enjeu, le tout saupoudré d’arts martiaux pour un mélange surréaliste. Le long métrage, qui est le 6e de Chow a été récompensé aux Hong Kong Film Awards.