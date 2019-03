"Shang-Chi" : le premier film Marvel asiatique trouve son réalisateur

Les studios Marvel ont engagé Destin Daniel Cretton ("Le Château de verre", "States of Grace") pour réaliser "Shang-Chi", leur premier film de super-héros avec un protagoniste asiatique, révèle le Hollywood Reporter.

Destin Daniel Cretton s'occupera de ce projet après avoir fini de diriger "Just Mercy" qu'il tourne actuellement avec Brie Larson et Michael B. Jordan dans les rôles principaux. Le script sera écrit par Dave Callaham, à qui l'on doit la saga "Expendables". Il modernisera l'histoire du super-héros Shang-Chi créé par le scénariste Steve Englehart et le dessinateur Jim Starlin en 1973.

Dans le comic book, le personnage est américano-chinois et évolue dans l'univers Marvel. Il n'a pas de super-pouvoir mais maîtrise à la perfection le wushu, un art martial, ce qui lui permet de devenir un agent secret du MI-6. Au cours de sa carrière, il rencontrera Spider-Man et collaborera avec La Chose.

Cette nouvelle intervient alors que les studios Marvel continuent de faire trembler le box-office. Leur dernier film en date, "Captain Marvel", mené par une femme (Brie Larson), a déjà récolté 500 millions de dollars à travers le monde en moins d'une semaine.