Shailene Woodley et Sam Claflin "A la dérive" dans la première bande annonce

La première bande annonce du nouveau film avec Shailene Woodley vient de sortir. Réalisé par l'Islandais Baltasar Kormákur ("Everest"), "A la dérive" revient sur l'histoire vraie de Tami Oldham et de son fiancé Richard Sharp, frappés par un ouragan alors qu'ils se trouvent au large de l'Océan Pacifique. Sur un bateau entièrement brisé et sans moyen de communication, ils devront survivre à cette dure épreuve.

Le couple est incarné à l'écran par l'Américaine Shailene Woodley et le Britannique Sam Claflin. La première était l'héroïne de la saga "Divergente" et s'est récemment illustrée dans la série à succès "Big Little Lies" aux côtés de Nicole Kidman et de Reese Witherspoon. Quant au second, il a joué dans la franchise "Hunger Games" (Finnick Odair) aux côtés de Jennifer Lawrence.