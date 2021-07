Shaft, 50 ans de nuits rouges à Harlem

Le film Shaft est sorti pour la première fois en salles aux Etats-Unis le 2 juillet 1971. Véritable révolution culturelle, non seulement, il a mis en vedette un (super) héros afro-américain mais en plus, il a lancé la Blaxploitation, un genre cinématographique réalisé par des Noirs pour un public noir.

Qui est le détective black baraqué ? Qui est une sex-machine pour toutes les filles ? Shaft !

"Ya damn right !" dit encore sa chanson titre, son générique culte (j’y reviendrai) ou en VF dans le texte, "T’as sacrément raison !" Oui, Shaft est un héros qui plaît. Un super-héros même qui va marquer de son emprunte l’Histoire du Cinéma. Mais tout d’abord, ça raconte quoi ce film intitulé tout simplement "Shaft" aux Etats-Unis et sorti chez nous, il y a tout juste 50 ans, sous le titre "Les nuits rouges de Harlem" ? John Shaft est détective privé. Son terrain de jeu, son terrain de chasse, c’est Harlem. Ne faisant confiance à personne sauf à son instinct, il est plutôt du genre solitaire. Ses méthodes sont peu orthodoxes et terriblement expéditives. Un jour, il est engagé par Bumpy Jonas pour retrouver sa fille disparue. Les recherches de Shaft auraient pu être plus simples si Bumpy n’était pas le Roi de la drogue à Harlem et si les ravisseurs de sa fille n’étaient pas… la mafia italienne. Rajoutez à cela que le privé doit aussi rendre des comptes au lieutenant Vic Androzzi de la police criminelle. Tout cela s’annonce donc explosif !

Qui est le mec qui risquerait sa peau ? Pour son frère ? Shaft !

"Shaft" est mis en scène par Gordon Parks, surtout connu pour ses reportages photos publiés dans le magazine Life. Parks est aussi romancier et milite pour les droits des Afro-américains. Le retrouver à l’origine de ce projet n’est donc pas étonnant. Le personnage de Shaft est né de l’imagination de l’écrivain Ernest Tidyman (entre autres oscarisé pour le scénario de "French connection"). Au départ, Shaft aurait dû être blanc mais c’est Parks qui lui donne des couleurs en castant l’acteur Richard Roundtree. En fait, Parks voulait proposer au public autre chose que le traditionnel détective privé blanc vu et revu et re-revu au Cinéma. On oublie Humphrey Bogart dans "Le faucon maltais" mais aussi Paul Newman dans "Harper" ou Frank Sinatra dans "Le Détective". Place à un nouveau visage, un nouveau style, un nouveau héros encore plus badass qui tous ceux précités. Shaft, bien entendu. Mieux encore, en donnant un premier rôle à un acteur afro-américain, en faisant de Shaft un personnage de premier ordre qui gagne à la fin (désolé pour le spoil) comme les blancs jadis, en proposant à d’autres Afro-américains de travailler à la production de ce long-métrage, Parks lance définitivement un nouveau mouvement cinématographique connu sous le terme de Blaxploitation, soit un genre qui vise d’abord à plaire à un public afro-américain. Techniquement, le premier film de la Blaxploitation s’intitule "Sweet Sweetback’s Baad Asssss Song" de Melvin Van Peebles. On y découvre un héros black maltraité par des blancs et celui-ci se venge. Le film interpelle et son succès est énorme. Du côté des grands studios hollywoodiens, un déclic se fait avec cette question : ne serait-il pas temps que les minorités s’expriment ? Je vous rappelle encore que nous sommes à la fin des années 60 et au début des années 70. La guerre du Vietnam a laissé des traces, Woodstock aussi. Comme le mouvement Black Power. Les bavures policières redoublent. Les contre-cultures se manifestent plus que jamais. Au Cinéma, la Blaxploitation bat son plein avec des films comme "Superfly", "Coffy", "Black Caesar" ou encore "Foxy Brown" à travers lequel l’actrice Pam Grier incarne une femme libre qui règle ses comptes à coups de revolver et qui n’hésite pas à castrer un homme si celui-ci se montre peu courtois envers elle.

Mais revenons à "Shaft". Chef de file de ce nouveau mouvement, le film va cartonner. Il faut dire que son héros est tout aussi direct que l’inspecteur Harry Callahan et séducteur que James Bond. Le mix est parfait. Rajoutez à cela une bande-son aussi cool que soul, aussi funk que groovy ! Une musique composée par Isaac Hayes. Et dire qu’au départ, le compositeur avait d’abord été auditionné pour le rôle de Shaft. Et c’est une fois de plus Parks qui lui conseilla de faire ce qu’il savait faire de mieux : de la musique. Et quelle musique ! ? Le "Theme from Shaft" est tout aussi célèbre que le film, si pas davantage. Et ce n’est pas pour rien qu’il remporta l’Oscar de la meilleure chanson originale l’année suivante (en 1972). Mais aussi un Grammy Award et un Golden Globe. On raconte que le disque a été entièrement réalisé en six semaines en Californie avec des musiciens reconnus comme James Alexander, Willie Hall et John Fonville à la flûte. Parmi les choristes, il y avait Telma Hopkins (qui avait travaillé avec Marvin Gaye) et Pat Lewis (chanteuse pour Aretha Franklin). La suite, vous la fredonnez quand la chanson passe à la radio.

Au Cinéma encore, "Shaft" est aujourd’hui une véritable saga composée de 5 épisodes. Après l’original, il y a eu "Les nouveaux exploits de Shaft" (en 1972) et "Shaft contre les trafiquants d’hommes" (en 1973). Pour être complet, je dois encore citer la version série télé de 7 épisodes (de 73 minutes quand même), toujours avec Richard Roundtree, diffusée entre 1973 et 1974 sur CBS. En 2000 est sorti le film "Shaft" avec Samuel L. Jackson dans le rôle du détective privé. Notez que Richard Roundtree et Gordon Parks apparaissent eux aussi dans ce (faux) reboot. Je dis "faux" car si Jackson est présenté comme le neveu de John Shaft, il n’en est rien (promis plus de spoil). Enfin, last but not least, en 2019, vous retrouvez trois générations de Shaft se croisant dans le film… "Shaft". Oui, les titres de tous les épisodes de cette saga ne font guère dans l’originalité. Si Richard Roundtree et Samuel L. Jackson reprennent leur rôle, à savoir celui de Shaft, le jeune Jessie Usher (vu dans "Independence day 2") incarne… John Shaft III. Directement sorti sur Netflix, cet épisode reste tout aussi jouissif que les précédents.

"Shaft" a définitivement changé la manière de voir les héros afro-américains sur grand écran. Et les acteurs qui les incarnent. Sans Shaft pas de Denzel Washington ni de Will Smith et encore moins de Chadwick Boseman dans "Black Panther" (2018), le premier super-héros noir vu à Hollywood. Un changement certes mais pas un combat gagné d’avance !