"Seules les bêtes", un film puzzle de Dominik Moll à voir en VOD

Dominik Moll au micro de Christine Pinchart - 07/01/2020 Dominik Moll le réalisateur de « Lemming », ou de « Harry un ami qui vous veut du bien », nous amène à nouveau dans l’étrange, avec « Seules les bêtes », son nouveau film sur les écrans depuis le 1er janvier. Deux lieux de tournage pour ce film, la France, les Causses, un plateau enneigé, dans le calme et l’isolement, et l’Afrique , Abidjan, l’agitation, la surpopulation et le bruit. Et le film est construit comme un puzzle, qui se découvre par différents biais, où chaque spectateur est un acteur qui construit sa propre histoire.