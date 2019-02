"Seule à mon mariage" : un récit initiatique porté par la culture rom

"Seule à mon mariage" de Marta Bergman, présenté dans la sélection ACID au festival de Cannes, sort ce mercredi 7 février dans les salles.

Réalisatrice belgo-roumaine, Marta Bergman, démarre sa carrière par le documentaire, explorant la Roumanie et les communautés Rom. " Seule à mon mariage " est son premier long-métrage de fiction.

Pour cette coproduction RTBF, elle fait appel à la jeune comédienne roumaine Alina Serban, connue internationalement grâce à son one-woman show " I declare at my own risk " évoquant sa vie dans la communauté Rom et joué dans de nombreux pays. A ses côtés, le comédien et musicien flamand Tom Vermeir, vu dans " Belgica " de Felix Van Groeningen.

