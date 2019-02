"Seule à mon mariage", premier long métrage de fiction de Marta Bergman

"Seule à mon mariage" est le premier long métrage de fiction de Marta Bergman. Un film belgo-roumain, qui nous permet de pénétrer dans une communauté Rom et de faire la connaissance de Pamela. Elle vit seule avec sa grand-mère et son bébé. Une grange, un seul lit et une envie de liberté et d’ailleurs. Mais Pamela est un ovni dans cette communauté où la tradition s’impose à toutes, sans exception. Rencontre avec Marta Bergman