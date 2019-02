Sean Bean au casting du thriller "Possessor"

Sean Bean donnera la réplique à Jennifer Jason Leigh et Stacy Martin dans le thriller futuriste de Brandon Cronenberg "Possessor", selon The Hollywood Reporter. Le film devrait sortir dans le courant de l'année 2019.

Pour son deuxième long-métrage, Brandon Cronenberg a fait appel à Sean Bean, connu pour ses rôles dans "Le Seigneur des anneaux" et "Game of Thrones". Andrea Riseborough ("Birdman"), Christopher Abbot ("The Sinner"), Jennifer Jason Leigh ("Patrick Melrose", "Les huit salopards") et Stacy Martin ("Nymphomaniac") figureront également au casting.

"Possessor" suivra Tasya Vos (Andrea Riseborough), un agent d'une organisation secrète qui utilise une nouvelle technologie permettant de prendre le contrôle de n'importe quelle personne et les forcer à commettre des meurtres pour le compte de clients haut placés. Lors d'une simple intervention dont elle a l'habitude, Tasya se retrouve coincée dans l'esprit d'un suspect dont la soif pour la violence égale la sienne.

Pour le moment, la production n'a pas précisé le rôle des autres personnages. Le film, attendu courant 2019 au cinéma, devrait se tourner à partir d'avril au Canada.

"Possessor" marquera le deuxième passage derrière la caméra pour Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, sept ans après "Antiviral", un thriller entre science-fiction et horreur.

Acteur talentueux, Sean Bean s'est essayé à plusieurs genres cinématographiques au fil des années, du film d'action "GoldenEye" en 1995, le 17e opus de la saga "James Bond" aux côtés de Pierce Brosnan, à la célèbre trilogie fantastique "Le Seigneur des Anneaux" de Peter Jackson en 2001 en passant par son dernier grand rôle à la télévision en 2011, celui de Eddard "Ned" Stark dans "Game of Thrones" sur HBO.

La série de HBO reviendra le 14 avril avec une dernière saison qui promet d'être sanglante !