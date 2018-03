“Sauvage” : la part animale

Le court métrage franco-allemand montre l’étouffante réalité de la ville et de la société. “Sauvage” est diffusé dans le cadre de la Fête du Court Métrage.

Une jeune personne, monosourcil et survêtement vert forêt, déambule dans les rues grises d’une métropole. Son comportement est étrange, furtif et agressif à la fois. Cet enfant est sauvage et semble ne pas se plaire dans l’environnement urbain, il doit affronter des chiens pour récupérer de quoi manger dans les poubelles, se cache près des antennes de télévision, s’abrite dans des lieux désaffectés. Un jour, l’enfant sauvage se retrouve à l’orée d’une forêt et découvre la nature, s’enfonce dans le bois verdoyant et trouve son vrai refuge.

Le court métrage de Bella Szederkenyi est une co-production franco-allemande de Kabinett Filmproduktion et La chambre aux fresques, qui date de 2016. Ce film de 13 minutes nous interroge sur notre rapport à notre animalité, le fait que nous ayons délaissé la nature et notre vraie nature au profit d’une société urbaine aseptisée. Cet enfant sauvage, qui est en fait une jeune fille est bagarreuse et agressive dans les rues bétonnées et retrouve le calme et l’ataraxie dans la douceur d’un ruisseau. Un jour, la jeune fille fait face à un sanglier dans la forêt et sera sauvée par des chasseurs et reconduite à la ville…

Sauvage est à voir sur Arte.