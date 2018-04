"Sans un bruit" et "Star Trek" : Paramount annonce déjà leurs suites

Paramount Pictures a annoncé la mise en chantier de la suite du thriller "Sans un bruit" de John Krasinski et a confirmé deux nouveaux films de la franchise "Star Trek", lors du CinemaCon, rendez-vous annuel de l'industrie du cinéma, à Las Vegas.

Réalisé par John Krasinski et produit par Platinium Dunes, le film d'horreur "Sans un bruit" est devenu l'un des plus gros succès de Paramount. Le film a déjà engrangé plus de 200M$ de recette dans le monde en seulement trois semaines. Jim Gianopulos, le PDG de Paramount Pictures, a vanté les mérites du réalisateur et acteur John Krasinski et de sa femme, l'actrice Emily Blunt : "Si vous m'aviez dit il y a cinq ans qu'un film, presque muet avec l'hilarant "Jim" de "The Office", serait l'un des succès chez Paramount, je vous aurais dit Il faudrait que j'aille travailler chez Paramount".

Le thriller angoissant de John Krasinski n'est pas l'unique film du studio qui connaîtra un deuxième épisode. Jim Gianopulos a également révélé que deux films de la franchise "Star Trek" étaient également en développement. Cependant, le PDG de Paramount n'a ni confirmé les rumeurs selon lesquelles Quentin Tarantino serait en charge de la réalisation ni si ces films allaient être une suite direct des précédents. Seule information déjà annoncée par le studio, Chris Hemsworth, actuellement à l'affiche de "Avengers : Infinity War", sera de retour dans le rôle de George Kirk, le père du Capitaine Kirk.

La franchise "Star Trek" avait été relancée par J.J. Abrams en 2009, avec Zachary Quinto et Chris Pine dans les rôles de Spock et du Capitaine Kirk.

Les studios Paramount préparent également, en collaboration avec Skydance Media, un nouveau "Terminator" avec Arnold Schwarzenegger et la tant attendue suite de "Top Gun" ("Top Gun : Maverick") avec Tom Cruise.