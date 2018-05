“Sans Adieu” : l’évaporation paysanne

Le film documentaire est en première belge le 25 mai prochain en présence du producteur, Pierre Vinour.

Christophe Agou, photographe et réalisateur décédé en 2015 a entrepris de retourner sur ses terres d’enfance pour y filmer la déchéance d'un certain monde agricole et rendre hommage à ceux qui sont rejetés par le système. C’est à Forez, dans la région de la Loire en France que le cinéaste est parti à la rencontre de Claudette, Christiane, Jean, Raymond, Jean-Clément et les autres, une génération de paysans qui résiste pour que l’Etat ne leur retire pas le peu qu’ils ont. Confrontés sans cesse aux difficultés financières que leur apporte le monde moderne, ils sont les délaissés. Dans cette région, les jeunes ont tous fui les campagnes et personne n’est là pour prendre la relève d’une profession asphyxiante, d’un cheptel de plus en plus maigre. C’est une fenêtre sur cour que propose le réalisateur Christophe Agou, exilé à New York et originaire du Forez. Lui qui est décédé avant d’avoir vu le montage final de son documentaire souhaitant, à la manière de Raymond Depardon, donner une voix aux invisibles, rendre hommage aux mis de côté par le système. C’est un constat amer sur l’impact de la modernité et la preuve qu’il existe bien, même en France, un monde agricole à deux vitesses.

Salué par la critique française, Télérama qualifiait notamment le film d’ “éloge poignant d’un monde paysan qui s’éteint”. “Sans Adieu” n’a encore jamais été projeté en Belgique et EmpreinteS y remédiera le 25 mai prochain en présence du producteur du film, Pierre Vinour.