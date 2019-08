Sandrine Bonnaire sera présidente du jury du Dinard film festival

L'actrice, réalisatrice et scénariste française Sandrine Bonnaire, César de la meilleure actrice 1986 pour "Sans toit ni loi" d'Agnès Varda, présidera le jury de la 30e édition du Dinard Film Festival (Ille-et-Vilaine) du 25 au 29 septembre, d'après les organisateurs. Ce festival est destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français.

Sandrine Bonnaire, "à la carrière riche de très nombreux films et récompenses", comme le soulignent les organisateurs, a tourné "avec les plus grands réalisateurs, Patrice Leconte, Jacques Rivette, André Téchiné ou encore Claude Sautet". Cette année encore, le festival promet de faire de Dinard "une véritable enclave britannique en terre bretonne".

Selon les organisateurs, pendant cinq jours seront proposés "au public et aux professionnels, films en compétition, avant-premières et rétrospectives, séances spéciales et rencontres, master classes et hommages aux grands acteurs et réalisateurs du cinéma britannique".

L'an dernier la manifestation, présidée par Monica Bellucci, avait décerné le Hitchcock d'Or à "Jellyfish", de James Gardner. Une sélection d'une quinzaine de films avait été proposée en avant-première, ainsi que six films en compétition.

Le jury complet et la programmation de la 30e édition seront annoncés dans les prochains jours.

