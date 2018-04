Sandrine Bonnaire raconte Jacques Higelin sur Arte

Alors que le chanteur français nous a quitté le 6 avril dernier, Arte diffuse le portrait que son amie avait fait de lui en 2014.

C’est une rencontre impromptue qui est à l’origine de ce joli documentaire, celle de Sandrine Bonnaire, grande actrice française déjà passée derrière la caméra (Elle s’appelle Sabine) avec Jacques Higelin, un artiste notoire de la scène rock française depuis la fin des années 60. C’est lors d’un voyage en train que les deux destins se croisent et donneront lieu à un titre en 2013, Duo d’anges heureux, au docu-portrait et à une belle amitié. Jacques Higelin donnera toute confiance à Sandrine Bonnaire qui porte un regard particulièrement bienveillant sur lui.

“Ce que le temps a donné à l’homme” est un mélange de confidence et d’archives scéniques. Le documentaire raconte le destin extraordinaire d’un fils de cheminot alsacien et d’une mère au foyer belge, né en 1940. C’est ce père qui fera l’éducation musicale de Jacques, qui se tournera pourtant dans un premier temps vers la comédie. Il est ensuite enrôlé dans la guerre d’Algérie alors qu’il n’a que 20 ans et se rend compte de l’importance de l’art comme moyen d’expression. De rencontres en rencontres, Higelin élargit ses horizons et se lance dans la musique, en parallèle de sa carrière d’acteur. Il finira par se consacrer entièrement à la scène, son lieu de prédilection où il laisse échapper toute sa fougue. Plus tard, Jacques Higelin donnera aussi l’envie à deux de ses enfants de devenir des artistes : Arthur H et Izïa ont partagé la scène avec leur père. Son autre fils, Kên, est réalisateur.

Le documentaire de Sandrine Bonnaire est un portrait touchant et vibrant d’une personnalité à part, qui manquera sans conteste au paysage musical français.

“Ce que le temps a donné à l’homme” est à visionner sur Arte jusqu’au 13 avril 2018