Sandra Oh et Andy Samberg présenteront la 76ème cérémonie des Golden Globes

Un jour après que l'Académie des Oscars a annoncé son maître de cérémonie, Kevin Hart, c'est au tour de la Hollywood Foreign Press Association de révéler les noms de ceux qui animeront la célèbre remise de prix américaine.

La décision se faisait attendre. Alors que les Golden Globe auront lieu dans un mois, le 6 janvier prochain, l'organisation de journalistes spécialisés américains, la Hollywood Foreign Press Association, qui récompense chaque année le meilleur du cinéma et de la télévision, a finalement dévoilé les présentateurs de cet évènement très attendu.

Ont donc été choisis Sandra Oh ("Grey's Anatomy", "Killing Eve") et Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine").

"Sandra et Andy sont le choix parfait pour cette cérémonie de classe mondiale, ont réagi dans un communiqué Paul Telegdy et George Cheeks, co-directeurs de NBC Entertainment, qui diffusera les Golden Globes aux États-Unis. Ils apporteront du style, de l'esprit et du charme à une salle où se tiendront des cadors du cinéma et de la télévision. Ce sera une nouvelle soirée inoubliable, c'est certain".

Le talent d'animateurs de Sandra Oh et d'Andy Samberg avait été remarqué aux Emmy Awards 2018. Le duo, qui y présentait un prix ensemble, avait été plébiscité sur les réseaux sociaux, grâce à leur alchimie.