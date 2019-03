Samira Wiley ("The Handmaid's Tale") rejoint Tom Hanks dans "Bios"

L'actrice révélée dans "Orange is the new black" puis dans "The Handmaid's Tale" donnera la réplique à Tom Hanks dans le prochain film de science-fiction baptisé "Bios". Elle sera dirigée par l'un des réalisateurs de "Game of Thrones", Miguel Sapochnik. Le film devrait sortir le 2 octobre 2020 aux Etats-Unis.

Petit à petit, l'actrice découverte à la télévision américaine poursuit sa carrière au cinéma. D'après les informations rapportées par The Hollywood Reporter, Samira Wiley vient de décrocher un rôle dans le film de science-fiction intitulé "Bios". L'actrice américaine aura la chance de donner la réplique à l'une des plus grandes stars hollywoodiennes, Tom Hanks. L'acteur oscarisé a déjà été annoncé dans la peau du personnage principal de ce film futuriste.

Si le personnage qu'interprétera Samira Wiley n'a pas encore été révélé, Tom Hanks incarnera quant à lui Finch, seul survivant sur la Terre. Accompagné de son chien et se sachant sur le point de mourir, Finch décide de créer un robot pour s'occuper de son chien après sa mort. Ce trio improbable se lance alors dans un voyage à travers le pays totalement dévasté. A travers leur périple, Finch enseigne à son robot les qualités humaines et insuffle en lui des sentiments comme l'amitié, l'amour, la compassion et ce que signifie réellement être humain même sur une planète en ruine.

Un projet d'envergure pour l'acteur oscarisé pour "Forrest Gump" qui n'a pas habitué son public à des rôles dans des films de science-fiction. Pour réaliser ce long-métrage, les studios ont fait appel à l'un des réalisateurs de la célèbre série "Game of Thrones", Miguel Sapochnik à qui l'on doit tout de même l'épisode 9 de la saison 6 intitulé "Battle of the Bastards". Robert Zemeckis, avec qui Tom Hanks a collaboré plusieurs fois, fera partie de l'équipe des producteurs exécutifs.

Avant la sortie du film "Bios" arrêté au 2 octobre 2020, le réalisateur Miguel Sapochnik reviendra pour l'ultime saison de la série épique "Game of Thones" dont il a signé les futurs épisodes 3 et 5. Quant à Samira Wiley, l'actrice de 31 ans retrouvera son personnage de Moira dans la troisième saison de la série dystopique "The Handmaid's Tale", dès le 5 juin prochain sur la plateforme Hulu.