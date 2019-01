Sam Rockwell et Jessica Chastain parmi les remettants des Golden Globes 2019

La cérémonie des Golden Globes se prépare activement en coulisses alors qu'elle doit avoir lieu ce dimanche. La Hollywood Foreign Press Association a annoncé ce mercredi que Sam Rockwell et Jessica Chastain présenteront un prix à cette occasion.

Ces deux stars connaissent bien ces récompenses décernées chaque année par des journalistes spécialisés dans le cinéma américain. Sam Rockwell a gagné un Golden Globe en 2018 pour son deuxième rôle dans "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Il est nommé de nouveau cette année pour sa performance dans "Vice" où il incarne George W. Bush. Jessica Chastain quant à elle a été couronnée en 2013 pour "Zero Dark Thirty".

L'édition 2019 des Golden Globes sera animée par Sandra Oh ("Grey's Anatomy", "Killing Eve") et Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine"). Le duo avait été remarqué aux Emmy Awards 2018 alors qu'il présentait un prix ensemble. Ils avaient été plébiscités sur les réseaux sociaux, grâce à leur alchimie.

"Vice" et "A Star Is Born" sont les deux films qui font figure de favoris pour cette 76e édition, avec, respectivement, six et cinq nominations.